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‘Kardeşler’ filmi Londra’da izleyiciyle buluştu

İngiltere’deki Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 2.

28 Nisan 2019 Pazar 20:50
‘Kardeşler’ filmi Londra’da izleyiciyle buluştu

İngiltere’deki Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 2. Türk Filmleri Festivali kapsamında Ömür Atay’ın “Kardeşler” filmi izleyiciyle buluştu.


İngiltere’deki Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 2. Türk Filmleri Festivali kapsamında, Türk sinemasının seçkin filmleri Londra’daki izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen gösterimde ise yönetmen Ömür Atay’ın “Kardeşler ( Brothers )” filmi sinemaseverle buluştu. Londra’nın en yoğun bölgelerinden bir tanesi olan Regents Street’teki Regents Sinema Salon’unda gösterilen film izleyiciden tam not aldı.



Yunus Emre Kültür Enstitüsü’nün yaptığı bu organizasyon oldukça değerli”


Filmi izleyenler arasında Halef filminin yönetmeni Murat Düzgünoğlu da vardı. Düzgünoğlu film çıkışı yaptığı açıklamada, ‘’ Londralı seyircilerle, hem İngiliz hem Türk seyircilerle karşılaşmak, onların neler hissettiğini görebilmek oldukça değerli. Yunus Emre Kültür Enstitüsü’nün yaptığı bu organizasyon oldukça değerli. Umarım bir geleneğe sahip olur ve uzun yıllar devam eder. Hem Türk yönetmenler için hem de İngiliz ve Türk seyirciler için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum bu buluşmaların” ifadelerini kullandı.


Kardeşler filmini izlemeye gelen Feridun Kadir Ercan ise, “Gayet başarılı. Bu tarz etkinliklerin bizim memleketimizden olması burada olması bizleri çok sevindiriyor ‘’ dedi.



‘’Filmlerimiz oldukça iyi”


Londra’da yaşayan Onur Çakır ise, “Filmlerimiz oldukça iyi. Buradaki bütün arkadaşlarıma söylüyordum ve bu şekilde bir festival olmasıyla çoğu yabancı arkadaşım filmleri izlemeye geldi” açıklamasında bulundu.


Soas Üniversitesi öğrencisi Anteriza Mochu ise Kardeşler filminin hikayesinden oldukça etkinlendiğini dile getirdi. Mochu film sonrası yaptığı değerlendirmede, “Kardeşler filmini izledim. Oldukça başarılı bir filmdi. Oldukça etkileyici ve depresifti. İlginç olan diğer bir konu ise çok fazla konuşma olmaması oldukça etkileyiciydi. Fakat hisler oldukça yoğundu ve çok fazla duygu yoğunluğu sahneler üzerinden aktarılmış” dedi.


24-30 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan film günleri Londra’nın en yoğun bölgelerinden bir tanesi olan Regents Street’teki Regents Sinema Salonlarında gösterimi yapılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:50
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