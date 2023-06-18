Kardeşine çarpıp kaçan sürücüyü dedektif gibi her yerde arıyor

Kaza, Cumartesi gecesi 02.50 sıralarında Side Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki Hasan Esen’in kullandığı motosiklete, Sorgun istikametinden Side istikametine gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil karşı şeride geçerek çarptı. Motosikletin sürücüsü Hasan Esen ve motosiklette yolcu olarak bulunan kuzeni Fatih Esen asfalta savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada ayağından yaralanan Fatih Esen ise yerde hareketsiz yatan kuzeninin yanına gelerek ağzında toplanan kanı boşalttıktan sonra suni teneffüs yaptı. Olay yerinden geçen araç sürücülerinin durup 112’yi aramasının ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdüler.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hasan Esen, önce Eğitim Araştırma Hastanesine, ardından Tıp Fakültesine götürüldü.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar yol kenarında bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ağabey kaçan sürücüyü arıyor

Kazada ağır yaralanan Hasan Esen’in abisi Taner Esen, dedektif gibi kardeşinin motosikletine çarparak kaçan otomobili ve sürücüsünü arıyor. İşe çevredeki güvenlik kameralarını araştırmakla başlayan Taner Esen, "Kardeşim ve kuzenim Side’de iş yerimizi kapattıktan sonra eve gitmeden yemek yemek için motosikletle Manavgat’a yola çıkıyor. Buraya geldiklerinde karşı yönden gelen bir otomobil kardeşimin kullandığı motosikletin şeridine geçerek motosiklete çarpıyor. Kardeşim ve kuzenim yerde yaralı olarak yatarken, çarpan sürücü arkasına bile bakmadan kaçıp gidiyor. Kuzenim, ayağından yaralı olmasına rağmen bir eliyle ayağını tutup kardeşimin yardımına koşuyor. Eğer onun müdahalesi olmasa kardeşim şimdi yaşıyor olmayacaktı. Bir an önce bu sürücünün bulunmasını istiyorum. Rahmetli babamın bana emaneti olan en küçük kardeşim şu anda hastanede yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

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