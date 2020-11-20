Kardeşeli'nden mazlumlara ve mağdurlara yardım

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor. Dernek, önemli yardım faaliyetlerine imza atıyor. Kardeşeli Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, hem bu faaliyetleri hem de yeni projeleriyle ilgili gazetemizin sorularını yanıtladı.

Sosyal projelerimiz var

Kardeşeli kurulduğu 14 yıldan bu yana sosyal yardımlaşma, dayanışma, mağdur ve mazlumları gözetme misyonuyla hangi çalışmaları yapmaktadır? Dünyanın birçok farklı coğrafyasında milyonlarca insan; gerek savaşlar gerek iç çatışmalar gerek doğal afetler nedeniyle yaşam mücadelesi içinde bulunuyor. Derneğimiz, çeşitli sebeplerden dolayı mağdur duruma düşmüş, yardıma muhtaç birçok insana gıda, barınma, sağlık ve eğitim yardımı sunuyor. Yardıma muhtaç durumdaki ülkelerin, bölgelerin insanlarının yardıma muhtaç kalmaması için çeşitli kalkınma planları gerçekleştirmeye çalışıyor. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz, Türkiye olmakla beraber dünyanın farklı coğrafyalarında kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi. Ürettiğimiz birçok farklı sosyal ve kültürel proje devam ediyor.

Camiler yapıyoruz

Derneğimiz; mağduriyet yaşanan bölgelerdeki halka hizmet edecek okullar, camiler, hastaneler gibi halkın temel ihtiyaçlarına yönelik eserleri inşa etmeye çalışmaktadır. Dünyanın birçok yerinde hastanelerin yetersizliğinden dolayı günümüzde mücadele edilmesi çok zor olmayan bazı hastalıklar bile büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle, hastanelerin tamiratına veya yeni hastanelerin inşasına, derneğimizce büyük önem verilmektedir.

Okul inşası devam ediyor

Derneğimizin insanlara yardım etmeye çalıştığı alanlardan birisi de eğitimdir. Bugün dünyanın birçok bölgesinde maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitim sekteye uğramaktadır. Bu bölgelerde okula giden, eğitim gören nüfus sayısı oldukça düşüktür. Derneğimiz, bu tip sorunların yaşandığı bölgelere doğrudan müdahale ederek okul, enstitü gibi eğitim kurumlarının inşa edilmesinde ya da tadilata girmesinde aktif rol oynuyor. Ayrıca derneğimiz, araç gereç ve teknik ekipmanlar konusunda sıkıntı yaşanan okullara ve diğer eğitim kurumlarına bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik katkı sağlamaya çalışıyor.

Kültürel faaliyetler söz konusu

Kültürel ve sosyal faaliyetlerinizden den bahseder misiniz?

Derneğimiz bu faaliyetlerin yanında özellikle misyonerlik faaliyetlerinin çok sık görüldüğü bölgelerde Müslümanların gereksinimini yoğun şekilde hissettiği kültürel faaliyetleri de yapmaktadır. Desteğe ihtiyaç duyan yerlere kültür kaybını önleyecek çeşitli yayınların veya materyallerin gönderilmesi; mağduriyet yaşanan coğrafyalarda kültür merkezlerinin inşa edilmesi, ibadethaneleri kötü durumda olan bölgelerde ibadethanelerin tadilatı veya yapımı gibi çalışmaları üstleniyor ve yürütüyoruz. Özellikle camilerin inşası ve tamiri, mağduriyet yaşanan bölgelerdeki halkın memnuniyetine sebep olmaktadır. Gönüllülerimizce ibadethanelerinin içinde bulunduğu kötü durumdan rahatsızlık duyan veya cami ya da mescit sayısının yetersizliği nedeniyle mağdur durumda olan birçok kişinin derdinin çözülmesi için gerekli çaba gösterilmeye gayret edilmektedir. Derneğimiz; gerçekleştirdiği bu faaliyetler ile hem mağduriyet yaşanan bölgelerdeki insanların sorunlarına çare olmaya, onların hayatını daha iyi hale getirmeye çalışmakta, hem de misyonerlik faaliyeti yapan kurumların bu bölgelerde etkili olmasını engellemeyi hedeflemektedir.

Pandemi sürecinde de aktif

Özellikle pandemi döneminde ülkemizde yardımlarınızı nasıl organize ettiniz? İnsanlarımızın işsiz kaldığı, mağduriyetlerinin arttığı bu dönemde neler yaptınız?

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık.107 bin 687 kişiye gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunarak onların yanlarında olduk.

Binlerce hastaya ışık oldu

Kardeşeli Derneği mağdur, mazlum İslam coğrafyaları için de projeler üretiyor mu? Sürüp giden su kuyusu, göz ameliyatları, yetim yardımlarıyla ilgili çalışmalarınızı özetler misiniz?

Tabi projelerimizin birçoğu mağdur ve mazlum coğrafyaları kapsıyor. Özellikle su kuyusu yardımlarımızla alakalı rekor sayıda bir çalışma ortaya çıkardık. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği olarak mutluyuz, umutluyuz. Bağışçılarımızın destekleriyle 2020 yılında bin 227 köye bin 227 su kuyusu açarak kardeş elini birlikte uzattık. Onların sesini duyduk, yanlarında olduk. Su sorunu yaşayan, salgın hastalıklarla mücadele eden, yeterli hijyene sahip olamadığı için hayatını kaybeden, yetersiz tüketim yapan bölgeleri gönüllülerimizle birlikte bulduk. Bugün binlerce insan bağışlarınızla birlikte suya ulaşıyor. Binlerce çocuk temiz suya erişim sağlayabiliyor. Katarakt ameliyatlarında ise en son 5 bin hastamıza ışık olduk. Ve hala süren yardım kampanyalarımız var. Her geçen günde daha fazla katarakt ameliyatı yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Çalışmalar hız kazandı

Savaş mağduru olan bölgelerde yetim sponsorluklarıyla ‘Yetimlerin başının okşanması’ sağladınız. Dağıttığınız gıda ve ihtiyaç kolileriyle yaraları sardınız. Mazlum coğrafyalarda bu tür çalışmalarınız sürüyor mu?

Evet çalışmalarımız devam ediyor. Kardeşeli Derneği olarak dünyanın birçok farklı bölgesindeki yetimlere sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2006’dan beri insanlık için sloganıyla çalışan derneğimiz, İslam ülkelerindeki yetimler öncelikli olmak üzere dünyadaki tüm yetimlere kol, kanat germeye çalışıyor.