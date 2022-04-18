Kardeş ülkede petrol depremi! Akaryakıt fiyatlarına zam olarak dönebilir

Libya'nın güneyindeki Kabileler, yönetim Fethi Başağa'ya teslim edilene kadar ülkenin güneyindeki petrol sahalarında üretimin durdurulduğunu açıkladı.

İki başlı yönetimin bulunduğu Libya'da petrol üretimine darbe geldi.

Fransa, Mısır, BAE, Rusya ve İsrail'in desteklediği darbeci Halife Hafter güdümündeki Tobruk Temsilciler Meclisi'nin tayin ettiği Fethi Başağa'nın destekçileri yönetimin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Başağa'nın destekçilerinin bu talebi küresel brent petrolünün de yükselmesine neden oldu. Brent petrol fiyatları yeni haftaya 113 dolarla başladı.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Ülkenin güneyindeki kabile ve sosyal birlik oluşumları ile kendilerini Vaha'nın Gençleri olarak tanımlayan bir grup tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Güney Kabile Bileşenleri açıklamasında, "Şerara petrol sahasında petrol üretimi ve ihracatının durdurulduğunu duyuruyoruz" sözleri kullanıldı.

Vaha Gençleri ise açıklamasında "İsteklerimize cevap verilene dek, bölgedeki petrol sahaları tamamen kapatılmış, petrolün limanlara pompalanması da durdurulmuştur" dedi.