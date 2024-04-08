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Dünya Kardeş ülkede patlayıcı yüklü motosikletle saldırı
Dünya

Kardeş ülkede patlayıcı yüklü motosikletle saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 07:03:00 -
Kardeş ülkede patlayıcı yüklü motosikletle saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Muhammed Arif Zarkon, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Zarkon, patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Olayın Belucistan'ın Kuzdar kentinde yaşandığını ifade eden Zarkon, yaralılar arasında bir kadın ve iki polis memurunun bulunduğunu söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde, patlamanın bir "saldırı" olduğu ifade ediliyor.

İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin (CRSS) 1 Nisan'da yayımladığı rapora göre, 2024’ün ilk çeyreğinde ülke genelinde en çok terör olayının görüldüğü eyaletler, Belucistan ve Hayber Pahtunhva oldu.
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Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği 48 terörle mücadele operasyonunda da 151 militan etkisiz hale getirildi.

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