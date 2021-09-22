  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kardeş ülkede felaket! Her yer sular altında kaldı
Dünya

Kardeş ülkede felaket! Her yer sular altında kaldı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 14:27:00 -

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Lahor kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokakları sel suları bastı. Sel nedeniyle trafik durma noktasına gelirken birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Birçok evin su bastığı kentte, kurtarma ekipleri mahsur kalanları tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay