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Kardeş ülkede facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü üst geçitten düştü. Kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 28 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 21:17:00 - 2021-10-04 21:28:43

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün üst geçitten düşmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yolcu otobüsü üst geçitten düştü

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Khanewal bölgesinde, Chakwal kentinden Karaçi kentine giden yolcu otobüsü gece saatlerinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolü kaybederek üst geçitten düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği 28 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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