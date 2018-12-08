Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!

Terör örgütü Eş Şebab, Perşembe günü Mogadişu yakınlarında iki Somalili generale yönelik suikastın sorumluluğunu üstlendi. Üst düzey iki generale ek olarak 8 asker de, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen bu saldırıda öldürüldü.

Hükümet doğruladı

Eş Şebab tarafından yapılan açıklamada, hükümete bağlı 12 Nisan Tugayı komutanı General Aden Dheere ve yardımcısı General Abd Ali Camami'nin yanı sıra 8 askerin, araçlarının bombalı saldırı ile hedef alınması sonucu öldürüldüğü ifade edildi. Mogadişu hükümeti kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada iki generalin öldürüldüğünü doğruladı.

Eş Şebab'a yönelik operasyonları komuta ediyordu

Yetkililer generallerin Aşağı Şabel bölgesindeki bir askeri üssü ziyaret ettikten sonra Mogadişu'ya dönüyor olduklarını ifade etti. İkili bölgede Mogadişu hükümetinin Eş Şebab'a karşı operasyonlarını komuta ediyordu.

Aşağı Şabel, Mogadişu'nun hemen batısında yer alıyor ve Eş Şebab'ın kalelerinden biri niteliğinde. ABD bölgede gruba karşı çok sayıda insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Long War Journal, Mepa News