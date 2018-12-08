0553 313 94 23

Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!

Terör örgütü Eş Şebab, kardeş ülke Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında iki generale suikast düzenleyerek katletti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:41
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!

Terör örgütü Eş Şebab, Perşembe günü Mogadişu yakınlarında iki Somalili generale yönelik suikastın sorumluluğunu üstlendi. Üst düzey iki generale ek olarak 8 asker de, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen bu saldırıda öldürüldü. 

Hükümet doğruladı

Eş Şebab tarafından yapılan açıklamada, hükümete bağlı 12 Nisan Tugayı komutanı General Aden Dheere ve yardımcısı General Abd Ali Camami'nin yanı sıra 8 askerin, araçlarının bombalı saldırı ile hedef alınması sonucu öldürüldüğü ifade edildi. Mogadişu hükümeti kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada iki generalin öldürüldüğünü doğruladı. 

Eş Şebab'a yönelik operasyonları komuta ediyordu

Yetkililer generallerin Aşağı Şabel bölgesindeki bir askeri üssü ziyaret ettikten sonra Mogadişu'ya dönüyor olduklarını ifade etti. İkili bölgede Mogadişu hükümetinin Eş Şebab'a karşı operasyonlarını komuta ediyordu. 

Aşağı Şabel, Mogadişu'nun hemen batısında yer alıyor ve Eş Şebab'ın kalelerinden biri niteliğinde. ABD bölgede gruba karşı çok sayıda insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Long War Journal, Mepa News

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:41
  1. Afrika
  2. Somali
  3. Mogadişu
  4. Eş Şebab
  5. General Abd Ali Camami
  6. General Aden Dheere
  7. Terör örgütü Eş Şebab
  8. Aşağı Şabel bölgesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail’den Hizbullah’a ait ikinci bir tünel keşfi iddiası
    1. İsrail’den Hizbullah’a ait ikinci bir..
    2. Gece kulübünde birbirlerini ezdiler: 6..
    3. Seyir halinde aniden alev aldı!
    4. Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
    5. İran’ın kesin iradesi Türkiye ile..
    6. Üs bölgesindeki askere sürpriz doğum..
    7. Cıbıltepe cıvıl cıvıl! Sezonu..
    8. Yolda yürürken silahlı saldırıya..
    9. Tarihi eser operasyonu! 532 adet sikke..
    10. Katarlı yetkili açıkladı! Al Sani o..
    11. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    12. Evgeny Grinko, CRR'de konser verdi
    13. Katar Emiri KİK Zirvesi'ne katılmayacak
    14. Bilgisayar oyunları olimpik spor..
    15. Macaristan'da sendikalardan eylem
    16. Katar'da "Osmanlı’dan günümüze..
    17. Golf: Maxx Royal Cup Turnuvası
    18. Mustafa Kemal'in portresini indiren..
    19. Fransa'da çatışmalar ara sokaklara..
    20. GÜNCELLEME - Elazığ'da bir doktor..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!