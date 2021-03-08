Kardeş ülke Pakistan'da saldırı!
Pakistan'da polislere yönelik saldırılar artmaya başladı. Başkent İslamabad'da düzenlenen saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenirken 1 polis öldü, 2 polis yaralandı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan, TTP) üstlendi.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gece İslamabad'ın G-13 bölgesinde motosikletli saldırganlar tarafından polis güçlerine otomatik silahlarla ateş açıldı.
Kimliği belirlenemeyen saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, saldırı sonucu 1 polis öldü, 2 polis yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu ise TTP üstlendi.
Öte yandan Ravalpindi'de polis güçlerine yönelik bir başka saldırıda ise bir polis memuru kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
TTP'nin artan saldırıları
Son dönemde yeniden yapılanma sürecine giren TTP, başta ülkenin batısındaki kabile bölgeleri olmak üzere Pakistan ordu ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artırmış durumda.
Kaynak: Mepa News