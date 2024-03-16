  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kurlar yerlerde sürünecek' diyen Necmettin Batırel son dolar tahminini duyurdu: Büyük sözü dinleyin

İmamoğlu ile birlikte Fatih Keleş’in de orada arsası çıktı Parsel parsel Kazdağı’nı paylaşmışlar! Karahasanoğlu 2019 yılında yazmıştı

Dinleyenleri bile şaşırtan anlatım! Sosyal medyaya damga vuran Şeriat yorumu

Yine rezil oldu! Haçlı ordusu öyle değil böyle olur Şaban

Dünyanın en büyük altın rezervi bulundu! Her yerden altın fışkırıyor ama çevreciler karşı çıktı

Kayıt dışı olduğu kesinleşti! Oklar İmamoğlu'nu gösteriyor!

AK Parti'nin son İstanbul anketi açıklandı

“Ankara’da fotoğrafımı göremezsiniz” diyen Mansur paraları billboardlara akıttı

Futbol severlere müjde! UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor! 2019 yılında da gelmişti!

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinin gizli bilgileri çalındı! Ülke teyakkuza geçti
Dünya Kardeş ülke Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda asker öldü
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda asker öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-16 16:27:00 -
Kardeş ülke Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen intihar saldırılarında 7 asker yaşamını yitirdi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği ve ardından "çok sayıda intihar saldırısı" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, intihar saldırılarında 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından saldırıyı düzenleyen "teröristlere" yönelik operasyonda ise 2 subayın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldıran 6 "silahlı militanın" ise güvenlik güçlerince öldürüldüğü kaydedildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif, "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, "Ben ve bütün ulusumuz, canlarını feda eden şehitlerimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın terörizmi tamamen ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybeden subay ve askerler için rahmet diledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23