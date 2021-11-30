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Dünya Kardeş ülke kendi SİHA'sını üretti... İlk kez tanıttılar
Dünya

Kardeş ülke kendi SİHA'sını üretti... İlk kez tanıttılar

Kardeş ülke Pakistan, "SHAHPAR-II" isimli SİHA'sını Mısır'da düzenlenen fuarda ilk kez görücüye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:12:00 - 2021-11-30 15:12:46

Bir Müslüman ülke daha silahlı insansız hava aracı (SİHA) yapmaya başladı. Pakistan, Mısır'da düzenlenen savunma sanayi fuarında SHAHPAR-II olarak isimlendirilen SİHA'sını tanıttı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 42 ülkeden 400 şirketin katıldığı Askeri Savunma Sanayii Fuarı (Edex 2021) düzenlendi.

Fuarda Pakistan'ın yeni SİHA'sı SHAHPAR-II göz doldurdu. 120 kilogram ağırlığında mühimmat taşıyabilen SHAHPAR-II, keşif amaçlı havada 14 saat kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

7 saat görev süresine sahip olan SHAHPAR-II yer anteni ile 300 kilometre menzilden kontrol edilebiliyor.

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