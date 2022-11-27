Kardeş ülke duyurdu: Türk yapımı korvetler düşmanı uzakta tutacak

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Niazi, Pakistan için inşa edilen MİLGEM korvetlerinden üçüncüsünün denize iniş töreni kapsamında geldiği İstanbul'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Niazi, askeri zayıflığın "saldırganlık" getireceğini ifade ederek "Fakat güç düşmanlarınızı uzakta tutar. Bu sebeple MİLGEM korvetleri Pakistan donanmasını ve savunmasını önemli ölçüde güçlendirecek" dedi.

MİLGEM korvetlerini çok kabiliyetli platformlar olarak nitelendiren Niazi, gemilerin yüzeyden yüzeye ve yüzeyden havaya silah sistemleriyle donatıldığına işaret etti.

Askeri iş birliğine vurgu

Niazi, MİLGEM korvetlerinin son derece modern teknolojiyle donatıldığını vurgulayarak "Tamamen askeri iş birliğinin ürünü. Bu gemilerin donanmamıza eklenmesiyle kara sularımızın güvenliği sağlanacak ve savunma ihtiyaçlarımız karşılanmış olacak" dedi.

Pakistan ve Türkiye'nin karşılıklı güven, kardeşlik ve ilkelere dayalı uzun süreli ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Niazi, "İhtiyaç anında iki ülke birbirlerinin yanında durdu. Biz tüm uluslararası etkinliklerde ve iki ülkenin karşı karşıya kaldığı meselelerde yan yana durduk" diye konuştu.

Niazi, iki ülkenin son yıllarda savunma alanında yakınlaştığını belirterek MİLGEM projesinin bunun bir delili olduğunu söyledi.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin karşılıklı bilgi ve uzmanlıklarını paylaştığına işaret eden Niazi, Pakistan Deniz İkmal Gemisi (PNS MOAWIN), Pakistan Agosta 90B Denizaltı Modernizasyonu, "Super Mushshak" eğitim uçakları ve insansız hava araçlarının güçlü dostluğun ve askeri iş birliğinin kanıtları olduğunu kaydetti.

Pakistan MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş töreni, 25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Anlaşma 2018'de imzalanmıştı

Pakistan, komşusu Hindistan ile 10 yıllardır devam eden gergin ilişkiler nedeniyle donanma kapasitesini artırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Pakistan, Türkiye ile 2018’de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı.​​​​​​​

MİLGEM projesi kapsamında üretilen korvetler, 2 adet 6'şar hücreli satıhtan havaya güdümlü mermi sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, 76 milimetre ana batarya top, torpido fırlatma sistemi, yakın hava savunma sistemi, 2 adet 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi (STOP), karinaya monteli sonar ve torpido karıştırma ve aldatma sistemi özellikleriyle öne çıkıyor.

Proje kapsamında 2 gemi İstanbul'da, 2 gemi ise Karaçi'de üretiliyor. İlk MİLGEM'in, 2023'te Pakistan donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.