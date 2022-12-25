Kardeş ülke duyurdu: Türk savaş gemisi bölgeye ulaştı
Pakistan Donanma Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk savaş gemisi Burgazada'nın Karaçi Limanı'na ulaştığı belirtildi.
Burgazada, Pakistan'ın Karaçi Limanı'na geldi. Pakistan Donanma Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin Pakistanlı yetkililer ve Türk diplomatik heyeti tarafından törenle karşılandığı belirtildi.
Gemi mürettebatının, iki ülkenin donanma alanındaki ilişkilerini geliştirmek amacıyla Karaçi'ye geldiği ifade edilirken, ziyaretin bölgede barışı tesis etmeye yönelik ortak çabaları daha da ilerleteceği vurgulandı.