Kardeş ülke Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan alçak saldırı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerleri tarafından Tovuz bölgesine saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz bölgesindeki Dondar Guşçu köyünü büyük kalibreli silahlar ve toplarla vurduğunu açıkladı.
Sputnik'e konuşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vakıf Dergahlı, "Ermeni birlikleri, büyük kalibreli silahlar ve toplarla Tovuz bölgesindeki Dondar Guşçu köyüne ateş açtı. Saldırıda köy sakinleri yara almadı" dedi.
Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.
Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.