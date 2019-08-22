"Kardeş Türküler" konserinde yeşil seferberlik

İzmir’in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından “Zafer, Barış ve Kurtuluş” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Kardeş Türküler konserinde çam fidanı dağıtılacak. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeşil bir Çiğli için başta sporcular ve öğrenciler olmak üzere Çiğli halkıyla birlikte fidan dikeceklerini söyledi.

Karabağlar ilçesinde başlayan ve saatler sonra kontrol altına alınabilen büyük yangında 500 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, orman yangını sonrası kentin tekrar yeşillendirilmesi çalışmalarına Çiğli Belediyesinden anlamlı bir destek geldi. 29 Ağustos’ta Çiğli Belediyesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “Her ses bir nefes, her nefes bir fidan” vurgusuyla düzenleyeceği Kardeş Türküler konserine gelen vatandaşlara fidan dağıtılacağı bildirildi. Vatandaşlarında, dağıtılan fıstık çamı fidanını toprakla buluşturarak yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çiğli Belediyesinin bu yıl düzenleyeceği “Zafer, Barış ve Kurtuluş” etkinliklerinde yaşanan orman yangınları ve yeşillendirme çalışmalarının öne çıkacağını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İzmir’imizin ciğeri yandı. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Kentimizde kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden Kardeş Türküler’in 29 Ağustos’ta ilçemizde vereceği konserde kentimizin tekrar yeşillendirilmesi konusunda birlikte çalışmamız olacak. Halkımızı da bu çalışmanın bir parçası olarak görmek istiyoruz. Belediyemiz bünyesindeki sporculara ve ÇİBEM öğrencilerine fidan dağıtacak ve birlikte fidanları dikeceğiz. Konsere Ege Orman Vakfı’nı davet edeceğiz. Bağış yapmak isteyenler orada bağış yapabilecek. ‘Sen de bir fidan dik, İzmir’e yaşam ol’ diyerek tüm halkımızı fidan dikmeye davet ediyoruz" dedi.

Çiğli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10 metrekareye çıkarma hedefinde olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, şöyle devam etti:

"İlçemizde iki adet kent ormanı oluşturmak için yer tespitinde bulunduk. İlkbaharda düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu alanlarda halkımızla birlikte fidan dikme çalışmaları yapacağız. Kentimizin yeşillendirilmesine yönelik çalışmalara tüm halkımızın sahip çıkmasını istiyoruz."