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KARDEMİR'e "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:57:49 -
KARDEMİR'e "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve gerek ekonomik gerekse sosyal hayatı derinden etkileyen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Salgın başlangıcından itibaren şirketin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kuruluşların ve yerel yönetimlerin uyarılarını ve kuralları ciddiye aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirket içi çalışmalarımızın yanı sıra kentimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle iş birliklerimizi sürdürdük. Sadece KARDEMİR çalışanlarını değil, Karabük halkının da sağlığını gözeterek kararlar aldık. 83 yıllık köklü geçmişimizin verdiği sorumlulukla nisan ayının ortalarında 'Kovid-19 Mücadele Rehberi'mizi yayınlamıştık. Şirketimizde uygulanan kuralları birçok şirketle paylaşmış ve üretimin her alanında örnek alınarak uygulanmasını tavsiye etmiştik."

"Önce insan sağlığı" felsefelerinden taviz vermeden üretimi sürdürdükleri aktarılan açıklamada, "Bu felsefemiz sonucunda da TSE tarafından verilen 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandık. TSE yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde ve fabrika sahasındaki gezilerde, şirketimizin üretim faaliyetlerinin salgın sürecine uygun olduğuna karar verildi ve belgeyle tescillendi." ifadelerine yer verildi.


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