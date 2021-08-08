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Ekonomi KARDEMİR’den Türkiye’nin çelik sektöründeki büyümesine katkı
Ekonomi

KARDEMİR’den Türkiye’nin çelik sektöründeki büyümesine katkı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, fabrikanın, Türkiye’nin çelik sektöründeki büyümesinde ve başarısında rol oynamaya devam ederek, 2020 yılında toplam üretime yüzde 11,5 ham çelik üretimiyle katkı sağladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 22:02:00 -
KARDEMİR’den Türkiye’nin çelik sektöründeki büyümesine katkı

Utkanlar, 2020 yılının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altında geçtiğini belirtti.

Türkiye 5 ülkeden biri oldu

Salgın sürecinde küresel ekonomilerin derinden etkilendiğine ve durağan hale geldiğine işaret eden Utkanlar, şöyle devam etti: “Demir çelik sektörü de ivme kaybetti. Ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azalarak 1,8 milyar ton seviyelerine geriledi. Bu dönem, dünyadaki genel trendin aksine Türkiye özelinde olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Çelik üretiminde yüzde 6’lık üretim artışı gerçekleşti ve Türkiye 35,8 milyon ton üretimle dünyada çelik üretimini artıran 5 ülke arasında yer aldı. Ülkemiz, böylelikle Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaşmış oldu.” Utkanlar, KARDEMİR olarak Türkiye’nin çelik sektöründeki büyümesinde ve başarısında rol oynamaya devam ettiklerini vurgulayarak, 2020 yılında toplam üretime yüzde 11,5 ham çelik üretimiyle katkı sağladıklarını ifade etti. Hedeflerine değinen Utkanlar, şunları kaydetti:

Dünya şirketi olma vizyonu

“2023 itibarıyla 3,5 milyon ton çelik üretimiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemiz sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda yer alan bir dünya şirketi olma vizyonu doğrultusunda ilerliyoruz. 2020 yılında yatırım ve uygulamalarımızı ilkelerimizden ödün vermeden ve kararlılıkla sürdürdük. Üretim kapasitemizi artırmaya ve üretimden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarımıza devam ettik. İş gücü başına üretilen ham çelik oranı, bir önceki seneye göre yüzde 9,7 artarken, üretilen ton ham çelik başına enerji sarfiyatı ise yüzde 3,3 azaldı.”

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