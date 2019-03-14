Kardemir’den bir ilk daha

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere yönelen ve kurduğu ray profil haddehanesi ile Türkiye’nin tek ray ve ağır profil üreticisi konumuna gelen Kardemir, 2016 yılında işletmeye aldığı Çubuk Kangal Haddehanesinde ise her geçen gün vasıflı çelik üretim çeşitliliğini artırıyor.

2018 yılında, Çubuk Kangal Haddehanesi üretimlerini bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 360 bin tona, ürün kalite sayısını ise 39’dan 73’e çıkaran Kardemir, tesiste bugün 52 mm çaplı Türkiye’nin en kalın kangalını da üreterek sanayinin hizmetine sundu. Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan yaptığı açıklamada, Çubuk Kangal Tesislerindeki üretimleriyle, başta otomotiv sektörü olmak üzere savunma ve makine imalat sanayiine hizmet veren Kardemir’in, bugün üretimini başarı ile gerçekleştirdiği ve dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 mm çapında kangal ürününün, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satışının yapılacağını belirtti.