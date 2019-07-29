0553 313 94 23

KARDEMİR'de yatırım çalışmaları

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan:- "Demir çelik sektörü olarak zor bir zamandan geçilirken yaklaşık 300 milyon lira tutarındaki bu yatırımlar, yönetim kurulumuzun büyüme odaklı stratejimize verdiği desteği gösteriyor"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
KARDEMİR'de yatırım çalışmaları

KARABÜK (AA) - KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, kapasite artışı sağlayacak olan 300 milyon lira değerindeki dört yatırımda montaj çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında 4. yüksek fırın, çelikhane 2 nolu konverteri, kireç fabrikası ve sürekli döküm tesislerinde kapasite artırımına yönelik yatırımların sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, ekim ayında tüm yatırımların realize olmasını beklediklerini ifade etti.

Yatırımlardaki son durumlara değinen Soykan şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi şirketimizin çelik üretim kapasitesini ilk etapta 2,9 milyon tona ulaştıracak bir dizi yatırımı başlattık. Bu yatırımlardan Çelikhane 4. sürekli döküm makinamızda inşaat işleri büyük oranda tamamlandı ve mekanik montaj işleri devam ediyor. 90 ton kapasiteli 2 nolu konverter kapasitesinin 120 tona çıkarılmasına yönelik demontaj ve inşaat işleri tamamlandı ve konverter montajına başlandı. 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızın demontajı yapılarak 425 tonluk yeni kireç fabrikasının montajına başlandı. Kireç fabrikamızda montaj seviyesi yüzde 65 oranına ulaşmış durumda. 4 yüksek fırınımızdaki yenileme çalışmaları da planlandığı şekilde devam ediyor. Burada en önemli işlerden biri olan zırh değişimi tamamlanmış durumda. Şu anda fırın soğutma plakalarının montajına başlandı. Dökümhane refrakter işleri ile gaz temizleme işlerinin de 10 gün içerisinde bitirilmesini bekliyoruz. Eylül ayı sonunda fırın yeniden ateşlenmeye uygun hale gelecektir."

KARDEMİR'in 2,9 milyon ton kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bölge sanayicisinin ihtiyacı olan kütük tedarikinin daha da artacağına dikkati çeken Soykan, KARDEMİR'in bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını vurguladı.

- "Ülkemize kazandıracağız"

Entegre demir çelik fabrikalarında kapasite artışlarının tüm üretim proseslerinde ek yatırımlar gerektirdiğini vurgulayan Soykan, şöyle devam etti:

"Halen devam eden yatırımlar, ana üretim süreçleriyle alakalıdır. Buna bağlı olarak su sistemlerinden, enerji altyapısına, iç ve dış lojistikten tüm yönetim sistemlerine kadar bütün süreçleri artan kapasitelere uygun hale getirmeniz gerekmektedir. KARDEMİR'de de şu anda tüm ekiplerimiz buna odaklanmış durumda. Demir çelik sektörü olarak zor bir zamandan geçilirken yaklaşık 300 milyon lira tutarındaki bu yatırımlar, yönetim kurulumuzun büyüme odaklı stratejimize verdiği desteği gösteriyor. Hem üretim kapasitelerimizi artırmaya, hem de katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Karabük'ün de ülkemizden buna ihtiyacı var. Zaman ise bizim için en büyük sermaye ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirerek bu yatırımları KARDEMİR'e ve ülkemize kazandıracağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
  1. Hüseyin Soykan
  2. KARDEMİR
  3. yatırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Teknoloji devi Apple, Siri skandalıyla..
    3. Polisten engelli çocuklara tekerlekli..
    4. Bakan Dönmez: "Türkiye’nin ve KKTC’nin..
    5. Edremit’te dini ve resmi nikah aynı..
    6. Sivasspor dünya devi ile yenişemedi!
    7. Filistinli anne tutuklu oğlunu..
    8. Mustafa Şentop: TİKA Türkiye'nin en..
    9. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme..
    10. Borsa günü yükselişle tamamladı
    11. Piyasalarda gün sonu
    12. Konya'daki cinayet
    13. “İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır..
    14. Hamza Dağ: Yapmayacağız dedikleri her..
    15. Hrant Dink'in ailesinden Yargıtay..
    16. Kaldırımda yürürken hayatının şokunu..
    17. Murat Kurum: Salda Gölü'nün çevresinde..
    18. Malatya’da günübirlik evlere operasyon
    19. İsrail'deki Filistinliler seçime tek..
    20. 'ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı..
    21. İran'ın uzattığı zeytin dalını..
    22. Valilik açıkladı! Hakkari'de 2..
    23. Selden 12 gün sonra bulunan minik..
    24. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    25. Muğla'da arpa yüklü kamyonet devrildi:..
    26. Korkunç olay! Anne ve çocuğu trenin..
    27. Malatya’da kaçak içki operasyonu
    28. KARDEMİR'de yatırım çalışmaları
    29. Çakar ve sirenli aracın sürücüsüne 2..
    30. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı