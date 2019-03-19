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KARDEMİR'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç:- "Sendikamızla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesini mutlu bir şekilde sonlandırdık"- "Son 15 yıldır, mevcut iktidarımızın, Cumhurbaşkanımızın, başbakanlarımızın desteğiyle mali istikrardan yararlanarak bu yatırımları başardık. Yıl sonunda en ağır yatırımlarımızın tamamı bitiyor"

19 Mart 2019 Salı 19:44
KARDEMİR'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Özçelik-İş Sendikası arasında süren 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde imzalar atıldı.

KARDEMİR'de yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ve Genel Müdür Hüseyin Soykan ile şirketin diğer yetkilileri, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve Genel Sekreter Hicret Bozoklu ile Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve yöneticileri katıldı.

Ücret ve sosyal haklara yapılacak zamların ele alındığı toplantıda, bir süredir görüşmeleri devam eden sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyle, çalışanların saat işçilik ücretlerine, ilk altı ay için yüzde 13,19, ikinci altı ay için TÜFE, üçüncü altı ay için TÜFE, dördüncü altı ay için TÜFE + 1 puan şeklinde artış yapılırken, sosyal haklarda da ilk yıl yüzde 18, ikinci yıl TÜFE+1 puan artış gerçekleştirildi.

İki yılı kapsayan sözleşmede, 15 yıl ve üstü kıdeme sahip tüm çalışanlara aylık brüt400 TL kıdem ödenmesi ve 9. kademede olan çalışanların 10 ve üstü kademelere geçişlerinin sağlanması kayda geçirildi.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından işveren ve sendika heyeti, Haddehane Meydanı'na geçerek, sonuçları çalışanlarla paylaştı.


- "Yıl sonunda en ağır yatırımlarımızın tamamı bitiyor"

Burada çalışanlara hitap eden Kamil Güleç, fabrikanın çalışanlarıyla çok büyük bir aile olduğunu söyledi.

Çalışanlarla 25 yıl önce fabrikanın kapatılmaması için mücadele verdiklerini hatırlatan Güleç, "Ben şu an çok mutluyum. Hepinizin de çok mutlu olduğunu görüyorum. Sendikamızla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesini mutlu bir şekilde sonlandırdık. 2019 yılı KARDEMİR için baştan koyduğumuz hedeflerin son yılı. Yani biz 15 sene önce 3-3,5 milyon tonu hedefleyen, 2 milyar doların üzerinde yatırımı gerçekleştirmek isteyen bir gayretle yola çıktık. Son 15 yıldır, mevcut iktidarımızın, Cumhurbaşkanımızın, başbakanlarımızın desteğiyle mali istikrardan yararlanarak bu yatırımları başardık. Bu sene bitirmek üzereyiz. Yıl sonunda en ağır yatırımlarımızın tamamı bitiyor." diye konuştu.

Ömer Faruk Öz de KARDEMİR’in özelleştiği günden bu yana en yüksek karlılık dönemini 2018 yılında gerçekleştirdiğini aktardı.

En büyük emeğin çalışanlara ait olduğunu dile getiren Öz, şöyle devam etti:

"Yönetim olarak KARDEMİR’in zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Katma değeri yüksek çelikler üreteceğiz. Demir yolu tekerinde ilk üretimi yaptık. Otomotiv sektörünün kullandığı çelikleri üretmeye başladık. Şu anda Türkiye’nin en çok yatırım yaptığı alan savunma sanayi ve KARDEMİR bünyesinde savunma sanayisine yönelik bir komisyon kurduk. Savunma sanayisinde kullanılan çelikleri artık KARDEMİR üretecek. Mutlaka kütük üreteceğiz, ürettiğimiz kütüklerle Karabük’teki sanayi kuruluşlarına vereceğiz. Çünkü orada çalışanlar da bizim işçimiz."

Yunus Değirmenci ise imzalanan sözleşmede sağlanan ücret artışları hakkında çalışanlara bilgi verdi.

KARDEMİR yönetimine de sözleşme sürecindeki yaklaşımı dolayısıyla teşekkür eden Değirmenci, kararın tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diledi.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:44
  1. Kamil Güleç
  2. KARDEMİR
  3. Toplu İş Sözleşmesi

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