  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Bayraktar getirildi
Ekonomi

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Bayraktar getirildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:04:00 -
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Bayraktar getirildi

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtilerek, “Başkanlık görevine Alparslan Bayraktar’ın, Başkan Vekilliği görevine de Erdal Erdem’in seçilmesine karar verilmiştir” denildi. Açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Faruk Akşit’in mevcut projeleri nedeniyle KARDEMİR’e yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek görevinden ayrıldığı belirtildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Yolbulan, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, Yusuf Canbolat, Kâmil Güleç, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan’ın seçildiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)
Aktüel

Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)

Sokak röportajında, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve ülkenin battığını söyleyen üniversiteli genç kızın birbirinden ilginç açıklamaları ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay