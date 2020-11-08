KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Bayraktar getirildi
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar oldu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtilerek, “Başkanlık görevine Alparslan Bayraktar’ın, Başkan Vekilliği görevine de Erdal Erdem’in seçilmesine karar verilmiştir” denildi. Açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Faruk Akşit’in mevcut projeleri nedeniyle KARDEMİR’e yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek görevinden ayrıldığı belirtildi. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Yolbulan, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, Yusuf Canbolat, Kâmil Güleç, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan’ın seçildiği ifade edildi.