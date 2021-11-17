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Ekonomi KARDEMİR, tren tekeri ihracatına odaklandı
Ekonomi

KARDEMİR, tren tekeri ihracatına odaklandı

KARDEMİR, ürettiği tren tekerlerini ihraç etmeyi eksene aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tekerlerin dünyanın dört bir yanına yollanacağına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:22:00 -
KARDEMİR, tren tekeri ihracatına odaklandı

Varank, “Emekçilerin ve mühendislerin teker üretmeleri memnuniyet verici. Türkiye’de katma değerli üretimi teşvik ediyoruz, edeceğiz. Nerede olursa olsun yerli ya da yabancı yatırımcıları destekleyerek ülkemizi üretimle kalkındırmaya çalışacağız” dedi.

Varank, “KARDEMİR’den Avrupa’ya tren tekerleri ihraç edilebiliyor. İstanbullular, bu yerli tekerlerle çalışan Marmaray’da yolculuk ediyorlar” açıklamalarında da bulundu. Varank, ayrıca şunları kaydetti:

“Tren tekerleri, normal demir çelik üretimini katma değerli hale getiren bir proses. Türkiye’nin senede 40 bin tren tekeri ithalatı var. KARDEMİR de 200 bin adet tren tekeri üretebilen bir yer. Raylı ulaşım sistemleri, dünyada standartların çok yoğun şekilde uygulandığı bir sektör. KARDEMİR’de üretilen tren tekerleri de çok farklı vagonlarda, raylı sistemlerde kullanılabiliyor. Burada farklı modeller üretilebiliyor. Yük vagonunda ve Marmaray’da kullanılabilen tekerler imal edilebiliyor.”

Adımlar atıldı

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Erdem de “2004’te başlayan tren rayı üretimi, Cumhurbaşkanımızın vizyonu üzerine başlatılan çalışmalarla 2006’da hayata geçirildi. İkinci vizyon olarak da tren tekeri konusunda adımlar atıldı. Şu anda ülkemizin ihtiyacının 5 katı büyüklüğünde bir üretim tesisine sahibiz” bilgilerini paylaştı.

Asıl amaçlarının ihracat olduğunu vurgulayan Erdem, “Avrupa’daki bütün sertifikalarda yol alındı. İhracatımız bu yıl içinde başlamış bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Avrupa’da ve dünyada tren tekerleği konusunda iddialı bir kuruluş olacağız. Yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz. Hükümetimize de yardımlarından ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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