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Aktüel KARDEMİR Müzik Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konserle kutlayacak
Aktüel

KARDEMİR Müzik Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konserle kutlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:08:46 -
KARDEMİR Müzik Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konserle kutlayacak

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Müzik Kulübü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını konserle kutlayacak.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarından oluşan KARDEMİR Müzik Kulübü yarın saat 18.15'te konser verecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek konser, şirketin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Salgın nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı konseri, teknolojik imkanlar çerçevesinde dinleyicilerle buluşacak.

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