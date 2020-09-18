  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KARDEMİR monoblok demir yolu tekerleği üretecek
Ekonomi

KARDEMİR monoblok demir yolu tekerleği üretecek

KARDEMİR: - "Yapacağımız ürün geliştirme çalışmalarıyla iç piyasamızın ihtiyaçlarıyla uluslararası pazarlardaki tekerlek ihtiyacını da karşılayarak ülkemize döviz girdisi sağlamayı hedeflemekteyiz" - "Tamamı ithalatla karşılanan ülkemiz demir yolu tekerleği ihtiyacının yerli kaynaklar ve milli üretimle karşılanmaya başlanmasının ülkemize, TCDD'ye ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:32:15 -
KARDEMİR monoblok demir yolu tekerleği üretecek

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün ihale ettiği monoblok demir yolu tekerleği ihalesini kazandığı bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin, Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olduğu ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün demir yolu tekerleği ihalesini kazandığı ifade edildi.

Şirketin Türkiye'nin demir ve çelik ürünleri alanında yaptığı ithalata karşı ürün geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz TCDD Taşımacılık AŞ'nin ihtiyaç duyduğu ve ihale ettiği monoblok demir yolu tekerleği ihalesini kazanarak satışını gerçekleştirmiş oldu. Yaklaşık 1600 adet monoblok demir yolu tekerleği için açılan ihalede, ülkemizin tek yerli üreticisi unvanıyla yer alarak milli servetimizin yurt içinde kalmasına katkı sağladık. Yapacağımız ürün geliştirme çalışmalarıyla iç piyasamızın ihtiyaçlarıyla uluslararası pazarlardaki tekerlek ihtiyacını da karşılayarak ülkemize döviz girdisi sağlamayı hedeflemekteyiz."

KARDEMİR'in Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu rayı üreticisi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Şirketimiz, TCDD'ye yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 30 bin ton ray tedarikiyle de ülkemiz raylı ulaşımlarına katkısını sürdürüyor. Tamamı ithalatla karşılanan ülkemiz demir yolu tekerleği ihtiyacının yerli kaynaklar ve milli üretimle karşılanmaya başlanmasının ülkemize, TCDD'ye ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...
Dünya

ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...

ABD'de Pentagon Sözcüsü Thomas Campell, İncirlik Üssü'nün Yunanistan'a taşınacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı...
Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Gündem

Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki geldi.

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri, F-35'leri üretimini yapmakta güçlük çekiyor
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı