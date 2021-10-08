  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KARDEMİR, METAL EXPO Fuarı’nda yerini aldı
Ekonomi

KARDEMİR, METAL EXPO Fuarı’nda yerini aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı’na (METAL EXPO) katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 14:21:00 -
KARDEMİR, METAL EXPO Fuarı’nda yerini aldı

Fabrikadan yapılan açıklamada, “Uzun aradan sonra sahne aldığımız ilk dış organizasyonu tamamladık. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, satış, pazarlama ve ihracat ekiplerimiz, yoğun müşteri görüşmeleri gerçekleştirdiler. Fuarın ikinci gününde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, standımızı ziyaret ederek şirketimiz hakkındaki gelişmeleri takip etti” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay