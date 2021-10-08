KARDEMİR, METAL EXPO Fuarı’nda yerini aldı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı’na (METAL EXPO) katıldı.
Fabrikadan yapılan açıklamada, “Uzun aradan sonra sahne aldığımız ilk dış organizasyonu tamamladık. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, satış, pazarlama ve ihracat ekiplerimiz, yoğun müşteri görüşmeleri gerçekleştirdiler. Fuarın ikinci gününde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, standımızı ziyaret ederek şirketimiz hakkındaki gelişmeleri takip etti” ifadelerine yer verildi.