0553 313 94 23

Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel yeniden başkan

Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına Mehmet Yüksel yeniden seçildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:11
Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel yeniden başkan

Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına Mehmet Yüksel yeniden seçildi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tek listeyle girilen kongrede Yüksel, kulübün yeniden başkanlığına getirildi.

Genel kurula, Kardemir Karabükspor yönetimi, bazı sivil toplum örgütü başkanlarıyla, üyeler katıldı.

Teşekkür konuşması yapan Yüksel, daha önce göreve gelmesinin tek amacının transfer tahtasını açmak olduğunu ancak kendisine kimsenin destek olmadığını söyledi.

Kent yöneticilerini ve siyasileri suçlayan Yüksel, Karabükspor'a kimsenin sahip çıkmadığını savundu.

Yeniden aday olmasının tek sebebinin kulübü kayyuma bırakmamak olduğunu anlatan Mehmet Yüksel, kendisinden daha iyi yönetecek kim varsa görevini bırakmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kulübü borç batağına götürenlerden hesap sorulacağını aktaran Yüksel, aylık ortalama 500 bin lira gider olduğunu ancak hiç gelir bulunmadığının altını çizerek, gelir elde edebilmek için çeşitli yollara başvurduklarını, birçok zaman kendi şahsi hesaplarını kullandığını kaydetti.

Yüksel, konuşması sırasında bazı eski yöneticilerle tartıştı.

Bu arada, genel kurulda yapılan oylama ile kulübün tekerlekli sandalye basketbol takımının başka bir derneğe devri sağlandı.

Mehmet Yüksel'in yeni yönetim kurulu listesinde Recep Özdemir, Serdal Acar, Necati Kodoloğlu, Erol Topcuoğlu, Atilla Burgaz, Köksal Yılmaz, Murat Aslan, Resul Akyol, Alparslan Kamil Yılmaz, Ersin Büyüktepe, Kerem Demir ve Ahmet Çetin yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:11
  1. Futbol
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Mehmet Yüksel
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği yürürlükte
    1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    2. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    3. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    4. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    5. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    6. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    7. Galatasaray, Antalyaspor..
    8. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    9. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    10. Tamamını geri ödedi... 400 milyon..
    11. Başkan Özakcan çalışan kadınları..
    12. Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel..
    13. Hikmet Karaman’ın doğum günü kutlandı
    14. Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    15. Suriye’deki tutuklu kadın ve..
    16. Pazaryeri’nde Hanımlar Lokali açıldı
    17. Zeytinci kursiyerler sertifikalarını..
    18. TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’..
    19. Fenerbahçeli futbolcu kadrodan çıkarıldı
    20. AK Parti’li Özhaseki ve Veysel Tiryaki..
    21. Rektör Gören: Toplumda kadına şiddet..
    22. Bakan Bekir Pakdemirli’den Kütahyalı..
    23. Memur-Sen’den kadınlar için..
    24. Beşiktaş ile Konyaspor arasında 36...
    25. Hatayspor, Eskişehirspor maçının..
    26. Kaymakam Arslan’dan TCG Kaş’a ziyaret
    27. Efeler Belediyesi İncedal’ın hayalini..
    28. Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez..
    29. Milaslı güreşçiler Türkiye şampiyonu..
    30. İHH’dan İdlib’e Hayır Mağazası
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı