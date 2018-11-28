Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları





KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 14. haftada 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenmanda, teknik çalışma yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.



Sakatlığı devam eden Emre Eser ve Berkay Yılmaz, takımdan ayrı çalıştı.







- "Umarım iyi sonuçlarla döneriz"







Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın hem ekonomik hem de sportif açıdan içinden geçtiği bu zor süreçte yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ligin lideri Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını anlatan Yüksel, "1 Aralık'ta saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan maç, Osmanlı Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı tarih ve saatte Yeni Eskişehir Stadı'na alındı. Takım yarın son idmanını yapıp Eskişehir'e gidecek. Yeni hocamızla takımda bir toparlanma var. Umarım iyi sonuçlarla döneriz." diye konuştu.











