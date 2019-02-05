Kardemir Karabükspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusu, teknik çalışma ve yarı sahada çift kale maç yapıldı. Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçını önemsediklerini, mutlaka 3 puan almak istediklerini söyledi. Eksik oyuncularının bulunduğunu aktaran Öcal, en önemli destekçileri olduğunu belirttiği taraftarlarını maça beklediklerini kaydetti.

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