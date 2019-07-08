Kardemir Karabükspor top başı yaptı TFF 2.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1. etap kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kardemir Karabükspor 2019-2020 TFF 2. Lig futbol sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde Çamlık Sahası’nda kulüp antrenörlerinden Erkan Çakır yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve kondisyon çalışması yapıldı.

Kırmızı-mavililer ilk etap kamp çalışmasını kendi tesisleri olan Metin Türker Tesisleri’nde sürdürecek.

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