Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor : 0-4 1. Lig'in 25. haftasında Afjet Afyonspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Erkan Özdamar, Baran Eraslan, Kemal Mavi Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 63 Arif Bostancı), Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Dk. 46 Berk Kervankıran), Emre Eser, Toykan Topuz (Dk. 53 Doğukan Sabih Toksöz), Batuhan Kurt Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Dk. 69 Metin Yüksel), Ajeti, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir (Dk. 80 Türker Topbaş), İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 63 Musa Araz), Gökhan Kardeş Goller: Dk. 4, Dk. 84 Ajeti (penaltıdan), Dk. 20 Berkay Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 55 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Mehmet Güven, Dk. 44 Taşkın İlter, Dk. 90+1 Ajeti (Afjet Afyonspor), Dk. 70 Can Sıkılmaz, Dk. 80 (Berk Kervankıran), Dk. 83 Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor)



Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Afjet Afyonspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.

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