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Ekonomi KARDEMİR Genel Kurulu yapıldı
Ekonomi

KARDEMİR Genel Kurulu yapıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, üretimlerini artıracak yatırımları hızla tamamlayacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:49:00 -
KARDEMİR Genel Kurulu yapıldı

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda, fabrikanın 2019 yılı faaliyetleri görüşüldü. Yolbulan, bugün için 2,5 milyon tona ulaşmış üretimlerini 3,5 milyon tona çıkaracak yatırımları hızla tamamlayacaklarını vurgulayarak, “Böylelikle hem katma değeri yüksek ürün çeşitliliğimizi artırmak hem de piyasa beklentilerini daha yüksek karşılama imkanı bulacak ve şirketimizin rekabet gücünü artıracağız. Tüm bunları yaparken de çevre yatırımlarımızı tamamlamış çevreye saygılı yeşil KARDEMİR hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Daha önce bir kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir kez de çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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