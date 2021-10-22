KARDEMİR, demir yolu tekerleği ihraç edecek

Şirketten yapılan açıklamada, 2021 yılında yerli yük vagonu tekerleği ihtiyacının tamamını karşılayarak Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandıran KARDEMİR’in ihracatla döviz girdisine katkı sağladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: “Yıllık 200 bin demir yolu tekerleği üretim kapasitesine sahip fabrikamız, tamamladığı sertifikasyon süreçleriyle başta Avrupa pazarı olmak üzere demir yolu taşımacılığında kullanılabilecek yük vagonu tekerleklerini dünyaya ihraç edebilme yeterliliklerine sahip olmuştur. 2022 yılında AB bölgesine başlayacak olan ihracat sevkiyatlarımız sayesinde şirketimizin ve ülkemizin üretim gücünü Avrupa’ya tanıtırken bir yandan da ülke ekonomimize katma değer oluşturmaya devam edeceğiz.”