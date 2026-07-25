Kardemir Çelik halka arzı başarıyla tamamlandı

110 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olan Kardemir Çelik, halka arz sürecini başarıyla tamamladı. A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde, pay başına 35,0 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 15,42 oldu.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılardan 840.067 başvuru ile tahsisatın 1,3 katı; yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 794 başvuru ile tahsisatın 13,44 katı; 137 yurt içi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 6,32 katı; 14 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 2,43 katı talep toplandı. Toplamda ise halka arz büyüklüğünün 4,28 katı olmak üzere toplam 841.012 yatırımcıdan talep geldi.

Satış sonuçlarına göre; halka arzda 813.950 yurtiçi bireysel yatırımcıya 51 milyon 200 bin adet, 788 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 12 milyon 800 bin adet, 104 yurtiçi kurumsal yatırımcıya 38 milyon 400 bin adet, 11 yurtdışı kurumsal yatırımcıya 25 milyon 600 bin adet olmak üzere toplamda 814.853 yatırımcıya 128 milyon adet payın dağıtımı yapıldı. Dağıtımın tahsisat grupları arasındaki dağılımı ise %40 yurt içi bireysel, %10 yüksek talepte bulunan yatırımcı, %30 yurt içi kurumsal ve %20 yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak gerçekleşti.

“Hedefimiz, sermaye piyasalarıyla bütünleşmiş, sürdürülebilir büyüyen bir sanayi şirketi olmak”

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak şirket tarihine yeni bir kilometre taşı eklediklerini belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, "Şirketimize güvenerek ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzımızın gördüğü ilgi, Kardemir Çelik'in üretim gücüne, büyüme stratejisine ve geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesi oldu.

Bugün geldiğimiz noktada, son üç yılda hayata geçirdiğimiz kapasite artırıcı yatırımların tamamını devreye almış, güçlü nakit üreten ve yatırımlarını kendi operasyonel performansıyla destekleyen bir yapıya ulaştık. Halka arz kararımızın temelinde şirketimizi gelecek nesillere taşıyacak kurumsal yönetim anlayışını daha da güçlendirme hedefi yer alıyor. Hedefimiz, sermaye piyasalarıyla bütünleşmiş, şeffaf, sürdürülebilir ve nesiller boyu kalıcı bir sanayi şirketi olmak.

Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük bölümünü tamamladığımız yatırımların verimliliğini daha da amacıyla işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanarak artırmayı planlıyoruz. Böylece üretim kapasitemizi daha etkin kullanacak, katma değerli ürünlerimizin payını artıracak ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz.

Bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kardemir Çelik olarak, entegre üretim altyapımız, güçlü ve 110 ülkeye ulaşan ihracat ağımız ile sürdürülebilir üretim yaklaşımımızla önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarından aldığımız güçle tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.