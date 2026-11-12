Kardemir Çelik, 2026’nın 9 ayında cirosunu yüzde 16 artırarak 21,8 milyar TL’ye ulaştırdı

Bugün 1.350’nin üzerinde çalışanı ve 7 üretim tesisiyle Türk ekonomisine katma değer sunan Kardemir Çelik, 2026 yılının ilk dokuz ayında büyümesini sürdürdü. Şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,25 artarak 21,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde brüt kâr 2,55 milyar TL, esas faaliyet kârı ise yüzde 4,27 artışla 1,97 milyar TL olurken, 953,8 milyon TL net dönem kârı elde etti.

2026 yılının ilk dokuz ayında finansal yapısını güçlendiren Kardemir Çelik’in toplam varlıkları 37 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynakları 2025 yıl sonundaki 10,4 milyar TL seviyesinden yüzde 61 artışla 16,7 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin nakit ve nakit benzerleri aynı dönemde yaklaşık yüzde 121 artarak 389,3 milyon TL'ye ulaştı. Net finansal borcun toplam sermaye içindeki payı ise yüzde 55'ten yüzde 45'e geriledi.

“Güçlenen finansal yapımızla geleceğe yatırım yapıyoruz”

2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, küresel demir-çelik sektörünün önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Demir-çelik sektörü, küresel arz fazlası, Çin kaynaklı fiyat baskısı, yüksek enerji maliyetleri ve korumacı ticaret politikalarının etkisiyle zorlu bir dönemden geçiyor. Böyle bir ortamda rekabet gücünün anahtarı, verimlilik ve katma değerli üretimden geçiyor. Kardemir Çelik olarak yılın ilk dokuz ayında ciromuzu artırırken özkaynaklarımızı 16,7 milyar TL'ye taşıdık. Halka arzımızla birlikte sermaye yapımızı güçlendirdik. “Güçlenen finansal yapımızı, katma değerli üretim kapasitemizi artıracak ve uluslararası rekabet gücümüzü ileri taşıyacak yatırımlara dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

“Katma değerli üretimle ihracatta yeni fırsatlara odaklanıyoruz”

Küresel çelik sektöründe değişen talep dinamiklerine ve yeni yatırım stratejilerine değinen Bakırel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya çelik sektöründe rekabet, ürün çeşitliliği, teknoloji ve farklı pazarların ihtiyaçlarına yanıt verebilme yeteneğiyle şekilleniyor. Biz de yatırımlarımızı bu dönüşüm doğrultusunda planlıyoruz. İzmir Aliağa Bozköy'de yapımı devam eden ve 2027 yılında devreye almayı planladığımız yeni büyük ebat profil hadde tesisimizle katma değerli ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Avrupa, ABD, Kuzey Afrika ve gelişmekte olan pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın katkısıyla ihracatımızda yaklaşık yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. Amacımız, Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası pazarlarda daha yüksek katma değere dönüştürmek.”

“Yeşil dönüşümü rekabet avantajına dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Demir çelik sektöründe düşük karbonlu üretimin giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Bakırel, “Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile birlikte düşük karbonlu üretim, küresel rekabetin belirleyici unsurlarından biri haline geliyor. Önümüzdeki dönemde, enerjiyi verimli kullanan ve çevresel etkilerini azaltan şirketler öne çıkacak. Kardemir Çelik olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızı bu vizyonla sürdürüyoruz. Bugün 24,7 MW seviyesinde olan enerji üretim gücümüzü yeni güneş, rüzgâr ve atık ısı geri kazanım projeleriyle 71,9 MW'a çıkarmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğimizi artırırken karbon ayak izimizi azaltmayı ve sürdürülebilir üretim anlayışımızı uluslararası pazarlarda kalıcı bir rekabet avantajına dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.