Kardelen kapasitesini 3 kat artırdı

Bursa’nın ünlü kestane şekeri markası Kardelen’in üreticisi İlka Şekerleme, yaptığı yatırımlar ile sektördeki öncülüğünü sürdürüyor. Ürünlerin paketlemesinde kullanılan yeni bir makineyi parkuruna dâhil eden İlka Şekerleme, mevcut otomatik paketleme hattını tam otomatik hatta dönüştürerek üretim kapasitesini 3 kat artırdı.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Kardelen ve Yaylacık markaları ile iç pazara Cardelion markası ile de yurt dışı pazarlara kestane şekeri ürettiklerini belirterek, hijyen konusunda çok titiz davrandıkları tesislerinde makineleşmeye çok önem verdiklerini söyledi. Akgün, tesislerinde yüksek teknolojiye sahip makineler ile üretim yaptıklarını belirterek, “Önceliğimiz hijyen ve yüksek kaliteli üretimdir. 2007 yılında sektörde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alan ilk firmayız. Kısa süre önce de, TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi’ni alarak sektörümüzde bir ilke daha imza atmış olduk” dedi.

Kaliteli ürünlerini paketlerken de çok özenli davrandıklarına vurgu yapan Mümin Akgün, sektöre makineleşme konusunda da öncülük ettiklerini belirtti. Tesislerine kazandırdıkları yeni paketleme makinesi ile bu alandaki başarılarını bir adım daha ileriye taşıdıklarını ifade eden Akgün, “Kurulduğumuz günden beri sektörümüzdeki yenilikleri yakından takip ediyor ve ilk uygulayıcısı olmaya önem veriyoruz. Kazandığımızı işimize yatırıyoruz” dedi.

Üretimden, sofralara ulaşıncaya kadar geçen bütün süreçleri başarılı şekilde uyguladıklarını dile getiren Akgün, eksi 18 dereceli 800 ton kapasiteli dondurulmuş kestane muhafaza deposu, artı 5 dereceli 100 ton kapasiteli taze kestane muhafaza deposu, kestane soyum ve paketleme hattı ile kaliteli üretimde lider firma olduklarını belirtti. Akgün, “Genişleyen dağıtım ve hizmet ağımız, üretime yaptığımız yatırımlarımızla sektörümüze öncülük yapıyoruz. Bilişim ve endüstriyel teknolojiyle birleştirdiğimiz üretim anlayışımızı, modern ve hijyenik tesislerimizde sürdürerek, sağlıklı bir büyüme gerçekleştiriyoruz” dedi.

Azimle, sabırla, inançla çıktıkları kestane şekeri üretimi yolculuğunda 3 farklı marka ve 50 dolayında ürünü iç ve dış pazara sunduklarını da söyleyen Mümin Akgün, bugün için Türkiye’de 24, Suudi Arabistan’da 4 şubeleri olduğunu ifade etti. Akgün, “Buna ilaveten yurt içi ve dışındaki bayilerimiz aracılığı ile 5 kıtada 33 ülkeye kestane şekeri satıyoruz. Bir yandan bütün dünyadaki gıda ve şekerleme fuarlarına katılıp ürünlerimizi tanıtırken, ülkemizin ve Bursa’nın da tanıtımını yapıyoruz” dedi.