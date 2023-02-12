Karbonatın bilinmeyen 4 faydası! Herkes şaşkın: Mutfakta bölgelerinde, o yerlere kullanılan en iyi malzeme!

Doğal karbonat?

Sodyum karbonat nedir ve tarihçesi nedir? Kalsine soda olarak da bilinen sodyum karbonat ( Na2C03 ), karbonik asit ve sodyumun bir tuzudur. Doğal ortamda hem doğal halde hem de soda göllerinde, deniz bitkilerinin küllerinde ve minerallerin bir bileşeni olarak bulunur.

Karbonatın Bilinmeyen 4 Faydası

Aşırı kimyasal içeren ürünlerle sağlığınızı tehdit etmeye devam mı ediyorsunuz? Peki buna oldukça doğal bir içerik olan karbonatla son vermeye ne dersiniz? Pek çok alanda temizleyici, arındırıcı olarak kullanabileceğiniz karbonatın pek çok faydası ve kullanım alanı bulunmaktadır. Karbonatın faydaları arasında yer alan birkaç püf noktasını sizler ile paylaşacağız. Sizlerde evinizde gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz.

Karbonatın Faydaları

Tıkanık lavaboları açar: 2 yemek kaşığı karbonat ile 2 yemek kaşığı tuzu karıştırarak lavabonuza dökünüz. Ardından ise üzerine 1 çay bardağı sirke dökünüz. Üzerine 2 litre kaynamış su dökünüz ve suyu bir iki dakika kadar açık bırakınız. Tıkalı olan lavabonuzun açıldığını göreceksiniz.

Bulaşık makinesi lekelerini giderir: Bunun için nemli bir bezin üzerine 1 yemek kaşığı karbonat koyunuz ve leke olan tabağı, bardağı bununla ovarak ılık su ile durulayınız.

Siyah noktaları giderir: 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırınız. Daha sonra hafif masaj yaparak siyah nokta olan kısma uygulayın ve durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayınız.

Gözaltı morluklarını yok eder: 1 çay bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı karbonatı iyice karıştırınız. Daha sonra göz altınıza uygun bir peçete veya bezi bu suya batırınız ve göz altlarınıza koyarak 15 dakika bekleyiniz.

Mutfakta kullanılan karbonat: Karbonatın protein parçalayıcı özelliği sebebiyle, et pişirirken içine eklenen bir miktar karbonat, etin yumuşak olmasını ve proteinlerinin daha kolay parçalanmasını sağlamaktadır. Turşu, salça ve bol limonlu yiyeceklerin içine eklenen karbonat ise bu yiyeceklerin asit miktarını azaltmaktadır.

Günde 1 çay kaşığı karbonat: Mide asit düzeyini dengeleyici bir özelliği olan karbonat, mide yanması, ülser gibi mide problemlerine karşı oldukça etkili bir malzemedir. Yarım çay kaşığı karbonatı 1 bardak suda iyice karıştırdıktan sonra bu suyu içebilirsiniz. Midenizde sağladığı rahatlamayı kısa sürede göreceksiniz.

Sodyum karbonat: Sodyum karbonat ne işe yarar?



En büyük kullanım alanı olarak, sodyum karbonat cam, kağıt, suni ipek, sabun ve deterjan üretiminde kullanılır.

Karbonat yenir Mı?Cilt ve vücut için genelde karbonat tüketimi son derece güvenlidir ve herhangi bir toksik etkisine rastlanmamıştır. Ancak karbonatın besin olarak tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Çok fazla karbonat tüketimi vücudun asit-baz dengesini bozarak bulantı, kusma ve karın ağrısına neden olabilir

Uzun süredir kurtulamadığınız ayak kokusuna çözümü karbonatta olabilir. Karbonatın etkisini görmek için bir kova 1 litre su ekleyin ve suyun içine 1 paket karbonat atıp güzelce karıştırın. Karbonatlı su içinde kalan ayaklarınız temizlenecek ve kokudan kısa sürede hızla uzaklaşacaktır. Karbonat sayesinde ayağınızdaki bir çok sorunda ortadan kalkacaktır.

Karbonatı ayakkabınıza da serpiştirebilirsiniz. Karbonat ayakkabınızdaki kokuyu da ortadan kaldıracaktır.