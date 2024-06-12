Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son! 24 saatte etki!

Neyse ki, doğa imdadımıza her zaman olduğu gibi koşuyor ve bu derdimize de çare oluyor. Karbonat cildinizdeki yağı emer, bunun yanında anti mikrobik özellikleri sayesinde gözeneklerinizi derinlemesine temizler. Eğer cildiniz kuru ise, bu yöntem cildinizi aşındırabilir, ancak orta yağlı veya çok yağlı bir cildiniz var ise bu yöntem tam size göre. Karbonat ile balı karıştırarak yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve siyah noktalardan kurtulun.

Daha etkili bir tedavi için önereceğimiz tedavinin tarifi şöyle:

1 yemek kaşığı Karbonat

1 çay kaşığı Elma sirkesi

Yarım limon

1 yemek kaşığı Bal

Yarım bardak su

Hazırlanışı

Limonu yarım bardak suyun üzerine sıkın ve diğer malzemeleri de ekleyin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayıp uyuyun. Sabah soğuk suyla durulayın. İlk günden etkileri fark edeceksiniz. İlk ayın sonunda cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız.

Bu tedavinin size faydaları ne olacak:

Gözeneklerinizi küçültür

Cildinizi parlatır

Cildi nemlendirir

Cildinizi pürüzsüz hale getirir ve yumuşatır

Cildinizi temizler

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar

Kırışıklıkları azaltır

Kullandığınız sürece bu tedavi sizi olduğunuzdan en az 10 yaş gençleştirecek.

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Karbonatlı Su İçmek Nelere İyi Gelir? Karbonatlı Su Kilo Verdirir mi?

Aynı zamanda gargara da yapılabilen karbonat, diş eti kanamalarını durdurur ve ağız içi yaralarının çok daha kısa sürede geçmesini sağlar. Karbonatlı su içmek, başta gastrit ve ülser olmak üzere birçok mide hastalığına da iyi gelir.

Karbonatlı Su Kilo Verdirir mi?

Yarım litrelik alkali su 2 çay kaşığı kadar karbonat eklemek, 1 ay gibi kısa bir sürede 4- 5 kilo verilmesine yardımcı oluyor. Karbonatlı alkali suların en önemli faydalarından biri kaslara zarar vermeden sadece yağları eritmesidir.

Tercihe bağlı olarak alkali su ve karbonat karışımına limon da eklenebilir. Limon içerisindeki asit ve mineraller, yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasında etkili olmaktadır. Karbonatlı alkali su, kahvaltıdan ve akşam yemeklerinden sonra günde 2 kere içilebilir.

Not: Beslenme uzmanlarına ve doktorlara göre hiçbir besin tek başına kilo verdirmez. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeli, akşam yemeğinden sonra ağır şeyler tüketmekten kaçınmalıdır. Karbonatlı su içenler haftada en az 2 ya da 3 gün spor ve egzersiz yaparak, ideal kilosuna çok daha kısa sürede ulaşabilir.