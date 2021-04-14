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Ekonomi Karbon sertifikalarının yüzde 50’si Limak Enerji’den
Ekonomi

Karbon sertifikalarının yüzde 50’si Limak Enerji’den

Limak Enerji, Türkiye’de son bir buçuk yılda karbon sertifikalarının yüzde 50’sini üretti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:18:00 -
Karbon sertifikalarının yüzde 50’si Limak Enerji’den

Şirket, toplam 5 milyon ton eşdeğerinde VCS (Verified Carbon Standard) sertifikası ortaya koyup yayınlamayı başardı. Dünya genelinde teşvik edilen karbon sertifikalarının üretilmesi konusunda Limak Enerji öncü rol oynamaya devam ediyor. Şirket, yenilenebilir santrallerini de bu sertifikalandırma sürecine dahil etmeyi planlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, 5 milyon tona karşılık gelen VCS sertifikalarının yaklaşık 226 milyon ağacın bir yılda emdiği karbon miktarına eşdeğer olduğunu belirtti. Özdemir, “Firma olarak 2 adet hidroelektrik santralimizde başlattığımız sertifikalandırmaları yaygınlaştırarak diğer tüm yenilenebilir kaynak santrallerimizde de uygulamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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