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Yerel Karayolundaki ihmal kazaya neden oldu!
Yerel

Karayolundaki ihmal kazaya neden oldu!

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 23:56:00 -
Karayolundaki ihmal kazaya neden oldu!

Edinilen bilgilere göre, Süleyman K. idaresindeki 16 CEA 63 plakalı Wolksvagen marka otomobil ile Emine Zuhal S. idaresindeki 06 BOT 231 plakalı Wolksvagen marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Elif Sude K., Yüsrea K., Zehra Gamze A. ve Hülya Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Beşpınar Mesire alanı yol ayrımının ışıksız ve karanlık olmasından dolayı sürekli kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, duruma tepki göstererek belirtilen bölgenin aydınlatılmasını istediler.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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