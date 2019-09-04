Karayolunda kapıyı açan sürücü yüzünden trafik polisi canından oluyordu

D100 karayolunda sol şeritten Ankara istikametine ilerleyen motosikletli trafik polisi, önündeki İran plakalı aracın kapısının aniden açılması nedeniyle kapıya çarparak dengesini kaybetti. Yolun solundaki duvara çarpan polis, başka bir otomobile de yan taraftan çarparak durabildi. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

D100 karayolunun Kadıköy Bostancı kısmında yabancı plakalı aracın karıştığı kazada 1 polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen Majid İzadi yönetimindeki İran plakalı aracın aniden kapısı aniden açıldı. Kapının açılmasıyla arkadan gelen trafik polisini taşıyan motosiklet, 2 İranlının bulunduğu aracın kapısına çarptı. Dengesini kaybeden motosikletli polis önce yolun solundaki duvara, ardından da Emre Tohumcu idaresindeki 34 PS 39 53 plakalı otomobile çarptı. Yola düşen polis memuru yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesinin hemen karşısında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru için olay yerine ambulans sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de D100 karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı polis memuru sedyeyle ambulansa alınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D100 karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar, trafik polisleri tarafından güvenli alana çekildi. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, öndeki aracın sürücüsü Emre Tohumcu, “Aynama baktım, arkadaki araç kapısını açtı. Polis arkadaş kapıya çarpınca duvara çarptı. Oradan bana doğru geliyordu, ben de durakladım. Gelip bana çarptı. Ben arkadaş zarar görmesin diye durdum arabayla. Kapının açılma sebebi de emniyet kemeri sıkışmış, öyle söylediler” diye konuştu.