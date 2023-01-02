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Gündem Karayolları Genel Müdürlüğü'nden otoyol geçiş ücretlerine zam iddialarına yanıt
Gündem

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden otoyol geçiş ücretlerine zam iddialarına yanıt

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 09:07:00 -
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden otoyol geçiş ücretlerine zam iddialarına yanıt

KGM, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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