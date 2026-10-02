Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi
Rusya'da o noktalarda sır gibi saklanan kaya taşları ilk kez görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'da o noktalarda sır gibi saklanan kaya taşları ilk kez görüntülendi.
Rusya'nın Çukotka bölgesinde çalışan arkeologlar, insan ayağının zor bastığı kayalıklarda daha önce bilinmeyen 31 yeni kaya resmi keşfetti. Tırmanış ekipmanlarıyla ulaşılan noktalarda bulunan çizimlerle birlikte bölgedeki toplam kaya resmi sayısı 690'a yükseldi.
Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Alaska'nın karşısında yer alan Çukotka'da Pegtymel Nehri çevresindeki kayalıkları inceledi. Keeneikuul Deresi ile Kychakvaam Nehri arasında kalan 10 kilometreden uzun alan sistematik biçimde tarandı. Bazı noktalara yalnızca tırmanış ekipmanlarıyla ulaşılabildi. Çalışmanın sonunda 31 yeni kaya resmi belgelendi. Bunlara ek olarak dokuz kaya yüzeyinden oluşan, daha önce bilinmeyen yeni bir sanat alanı da tespit edildi.
Araştırma sırasında taş aletler ve başka buluntulara da rastlandı. Bu bulguların, 1968'de kazılan eski avcı kampının doğusunda ikinci bir tarih öncesi yerleşim alanının bulunabileceğini gösterdiği belirtiliyor. Bölgedeki 690 kaya yüzeyinin dijital kaydı tamamlandı; bazıları üç boyutlu olarak modellendi. Araştırmacıların, gelecekte bu çalışmalardan yola çıkarak bir sanal müze oluşturmayı planladığı kaydedildi.
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