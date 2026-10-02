  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm gözler bu operasyona çevrilmişti! Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı ile ilgili yeni gelişme Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar Helikopter, kırsal alana düştü! Faciada ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar Avrupa’da savaş alarmı! Moskova-NATO gerilimi “nükleer tehdit” aşamasında Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi

Rusya'da o noktalarda sır gibi saklanan kaya taşları ilk kez görüntülendi.

#1
Foto - Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi

Rusya'nın Çukotka bölgesinde çalışan arkeologlar, insan ayağının zor bastığı kayalıklarda daha önce bilinmeyen 31 yeni kaya resmi keşfetti. Tırmanış ekipmanlarıyla ulaşılan noktalarda bulunan çizimlerle birlikte bölgedeki toplam kaya resmi sayısı 690'a yükseldi.

#2
Foto - Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Alaska'nın karşısında yer alan Çukotka'da Pegtymel Nehri çevresindeki kayalıkları inceledi. Keeneikuul Deresi ile Kychakvaam Nehri arasında kalan 10 kilometreden uzun alan sistematik biçimde tarandı. Bazı noktalara yalnızca tırmanış ekipmanlarıyla ulaşılabildi. Çalışmanın sonunda 31 yeni kaya resmi belgelendi. Bunlara ek olarak dokuz kaya yüzeyinden oluşan, daha önce bilinmeyen yeni bir sanat alanı da tespit edildi.

#3
Foto - Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi

Araştırma sırasında taş aletler ve başka buluntulara da rastlandı. Bu bulguların, 1968'de kazılan eski avcı kampının doğusunda ikinci bir tarih öncesi yerleşim alanının bulunabileceğini gösterdiği belirtiliyor. Bölgedeki 690 kaya yüzeyinin dijital kaydı tamamlandı; bazıları üç boyutlu olarak modellendi. Araştırmacıların, gelecekte bu çalışmalardan yola çıkarak bir sanal müze oluşturmayı planladığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor
Gündem

Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ..
Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!
Sosyal Medya

Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!

İşgalci İsrail güçlerinin masum Filistinlilere yönelik zulmü her geçen gün artarken, vicdanları sızlatan ev baskınlarından birinde yaşanan i..
İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına a..
Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Gündem

Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında siyaset kulislerini hareketlendiren renkli ve samimi anlar objektiflere yansıdı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, ema..
Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve ekibi ahlâksızlık girdabında debeleniyor! Edepsizliğin yeni adresi
Gündem

Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve ekibi ahlâksızlık girdabında debeleniyor! Edepsizliğin yeni adresi

CHP’de barınma imkânı kalmayınca vekilleri araklayarak YP’ye kaçan Özgür Özel ve ekibi, ahlâksızlığın dibine vurdu. Antalya’da teleferik kaz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23