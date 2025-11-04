  • İSTANBUL
Gündem

Karayipler üzerinde gölge gibi dolaşan gerilim! Maduro’nun sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler çevresinde artırdığı askerî hamlelere karşı dikkat çekici bir açıklama yaptı. Halkı birlik olmaya davet eden Maduro, ülkenin egemenliğine yönelik her türlü baskıya karşı duracaklarını vurguladı. Bölgedeki hareketlilik, siyasi dengelerin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri tehditleri karşısında halka birlik olması çağrısında bulundu.

Ülkesinde özel bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, isim vermeden ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliğini eleştirdi.

Maduro, Venezuelalılara seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Beni duyan tüm Venezuelalılara sesleniyorum. Geleceği inşa etmek tüm Venezuelalıların görevidir. Psikolojik savaşı geride bırakalım, psikolojik savaşı yenmenin en iyi yolu, üretmek ve eser inşa etmektir. Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor. Venezuela’dan nefret eden, onu kıskanan ve yok etmek isteyen Batı ve ‘gringo’ (ABD) medyasıdır."

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Maduro, "Cumhurbaşkanı Petro, Kolombiya’da uyuşturucu kaçakçılarına karşı en büyük mücadeleyi veren liderdir." dedi.

Maduro, ülkesinin maruz kaldığı tehditler karşısında Rusya’nın kendilerine destek verdiğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e de seslenen Maduro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’teki askeri operasyonlarına karşı BM’nin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Maduro, Gazze’deki ateşkes sürecinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıkça ihlal edildiğini vurgulayarak, İsrail liderini kınadı.

Bu arada, Venezuela Barış, Adalet ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırıldığı Trinidad ve Tobago hükümetini hedef aldı.

Cabello, Başbakan Kamla Persad-Bissessar’ın iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini savunarak, ABD'nin bu ülkenin topraklarını kullanarak Venezuela’ya saldırması durumunda, yanıt verme haklarını saklı tutacaklarını söyledi.

Venezuela Parlamentosu, 29 Ekim'de ABD’ye ait bir savaş gemisinin Karayipler’de konuşlandırılmasının ardından, Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar’ı ülkede "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etme kararı almıştı.

