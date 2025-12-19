10 yıl önce o şirketin iflas edeceğini öngörmüştü: Nasıl yaptığını açıkladı

Robot süpürgeleriyle dünya çapında tanınan iRobot, bu hafta iflas koruma başvurusunda bulunarak teknoloji ve yatırım dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirketin iflas kararı sonrası hisseler serbest düşüşe geçerken, kısa pozisyon alan yatırımcılar kazanç sağladı. Özellikle Spruce Point Capital’in, iRobot’taki değer kaybını yaklaşık 10 yıl öncesinden öngörmüş olması dikkat çekti.

Business Insider’ın haberine göre iRobot’un çöküşü, bazı yatırımcılar için sürpriz değildi. Şirket hisseleri geçtiğimiz hafta birkaç gün içinde yüzde 70’e yakın yükselmişti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. İflas başvurusu sonrası hisseler hızla değer kaybederek kuruş seviyelerine geriledi.

Amazon süreci ve pazar değişimi krizi derinleştirdi

Haberde, Amazon ile sonuçsuz kalan satın alma görüşmelerinin, tüketici teknolojisi pazarındaki hızlı dönüşümün ve şirketin mali yapısına ilişkin art arda gelen uyarıların iflas sürecini hazırladığı vurgulandı. Spruce Point Capital’in iRobot’a yönelik uyarıları ise 2015 yılına kadar uzanıyor.

Firmanın kurucusu ve yatırım direktörü Ben Axler, kısa pozisyon stratejilerini nasıl belirlediklerini şu sözlerle anlattı:

“Yönetim kadrosunu, iş modelini, mali tabloları, muhasebe politikalarını ve raporlama uygulamalarını adli inceleme titizliğiyle analiz ediyoruz. Ayrıca SEC’e yapılan tüm bildirimleri tarayarak şirketin finansal yapısını bütüncül şekilde değerlendiriyoruz.”

İlk uyarı sinyali: Ucuz rakipler ve yüksek yönetici maaşları

Axler, daha 2015 yılında performans zayıfken yönetimin kendi lehine yüksek ücret paketleri oluşturduğuna dikkat çektiklerini belirtti. Ona göre ilk büyük kırılma noktası, piyasaya daha uygun fiyatlı robot süpürgelerin girmesi oldu.

Business Insider’a göre iRobot, son yıllarda bireysel yatırımcılar arasında adeta bir “favori hisse” konumundaydı. Ancak Axler bu algının gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Birçok yatırımcı iRobot’u robotik alanında yenilikçi bir lider olarak görüyordu. Oysa şirket, diğer ev elektroniği markalarına kıyasla ciddi şekilde primli değerlemeyle işlem görüyordu” ifadelerini kullandı.

Tek ürüne dayalı hype uyarısı

Axler, tüketici elektroniği sektöründe teknolojik avantajların artık çok daha kısa sürede kaybolduğunu vurgulayarak, marka gücünün tek başına kalıcı bir koruma sağlamadığını söyledi. Son olarak yatırımcılara net bir uyarıda bulunan Axler, “Bir şirket yalnızca tek popüler ürünle büyük bir hype yaratıyorsa temkinli olunmalı. iRobot, bunun ne kadar riskli olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek” dedi.