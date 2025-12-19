Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bülent Arınç, maç sırasında önce Bursaspor, ardından Ankaragücü taraftarlarından bazı grupların Leyla Zana’yı hedef alan ifadelerinin görüntülerini “utanarak izlediğini” belirterek, “Kadın bir siyasetçiye karşı takınılan bu tavrı en üst perdeden lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Türkiye’de “milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi” vurgusuyla yürütülen sürecin bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Arınç, söz konusu tezahüratların tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Arınç, “Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor. Manisa’da oynanan bir maçta bu ifadelerin kullanılmasının ardında organize bir art niyet aramamak safdillik olur” değerlendirmesinde bulundu.

BURSASPOR YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Arınç, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, bu tezahüratları yapanlar ile görüntüleri sosyal medyada yayan kişilerin tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’u hatırlatan Arınç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) da düzenleyici kurum olarak sürecin takipçisi olması gerektiğini vurguladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı’nın açıklamasına da değinen Arınç, açıklamayı yetersiz bulduğunu belirterek kulüp yönetimlerinden beklentinin “çok daha net bir biçimde bu tür eylemlerin karşısında durmak ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri almak” olduğunu kaydetti.