'Cesedimi yakın' diye Özdemir İnce şimdi de 'halimiz duman' demeye başladı! Erdoğan'dan yardım istedi

Cesedinin yakılmasını isteyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, şimdi de 'halimiz duman' demeye başlayarak bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hükümeti ekonomi meselesiyle üstü kapalı hedef alan Özdemir İnce, bugünkü yazısında "Sayın Erdoğan bu hususta da bir aydınlatmada bulunsa iyi olur. Örneğin ben 90 (doksan), Ülker 88 (seksen sekiz) yaşını idrak etmiş bulunuyoruz da... Şimdilerde çok güç de olsa Migros’a gidip gazete ve şu bu alıyorum ama gelecek yıla çok güç. Çevrede torun morun, yeğen meğen de yok! Halimiz duman! N’olacak bizim halimiz?" dedi.

Yazısında gusül abdesti ve cenabetlik üzerine de ilginç tespitlerde bulunan İnce, "Makineleşen dil işte böyle oluyor: “Ben diyorum cerre* boğazı, o diyor ‘Yandı g... mün ağzı’.” “Çimelim avrat çimelim” de söylemesi ayıp “Sevişelim de güzelim sevişelim” yerine vekaleten... Sevişince cünüp (cenabet) olup su dökünüp gusül abdesti almak zorundasın. Zamane gençleri “gusül abdesti” nedir bilmezler; cenabet cenabet gezdikleri için memleketin ne beti kaldı ne bereketi. Öyledir de atalarımızın deyim, deyiş ve sözleri günümüzde kalp para gibidir. Ekmek aslanın ağzında. Suyu ılıştırıp yıkanmak da parayla" ifadelerini kullandı.