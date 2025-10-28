Karayipler Sallandı: Guadeloupe Açıklarında 6.5 Büyüklüğünde Deprem!

Karayipler bölgesinde, Fransa'ya bağlı Guadeloupe Adası açıklarında güçlü bir deprem zinciri yaşandı.

USGS verilerine göre, 6.5 büyüklüğündeki ana sarsıntı, Guadeloupe Adası'nın 165 kilometre doğusunda ve 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte meydana geldi. Bu sığlık, depremin etkisini artırdı.

PEŞ PEŞE 3 BÜYÜK SARSINTI

Bölge halkını paniğe sevk eden ana depremin ardından artçı sarsıntılar da kaydedildi.

USGS, 6.5 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında bölgede sırasıyla 6.0 ve 5.4 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini rapor etti.

Depremin hissedildiği bölgede can ve mal kaybına ilişkin henüz Guadeloupe ve Fransa makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel ekiplerin ve yetkililerin bölgedeki tarama ve hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtiliyor.