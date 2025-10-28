  • İSTANBUL
Dünya Karayipler Sallandı: Guadeloupe Açıklarında 6.5 Büyüklüğünde Deprem!
Dünya

Karayipler Sallandı: Guadeloupe Açıklarında 6.5 Büyüklüğünde Deprem!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Karayipler Sallandı: Guadeloupe Açıklarında 6.5 Büyüklüğünde Deprem!

Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı olan Guadeloupe Adası açıklarında 6.5 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi.

Karayipler bölgesinde, Fransa'ya bağlı Guadeloupe Adası açıklarında güçlü bir deprem zinciri yaşandı.

USGS verilerine göre, 6.5 büyüklüğündeki ana sarsıntı, Guadeloupe Adası'nın 165 kilometre doğusunda ve 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte meydana geldi. Bu sığlık, depremin etkisini artırdı.

 

PEŞ PEŞE 3 BÜYÜK SARSINTI

 

Bölge halkını paniğe sevk eden ana depremin ardından artçı sarsıntılar da kaydedildi.

USGS, 6.5 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında bölgede sırasıyla 6.0 ve 5.4 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini rapor etti.

Depremin hissedildiği bölgede can ve mal kaybına ilişkin henüz Guadeloupe ve Fransa makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel ekiplerin ve yetkililerin bölgedeki tarama ve hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtiliyor.

 

