Gündem FETÖ operasyonunda yakalananların sayısı herkesi şaşırttı! Emniyet güçleri düğmeye bastı
Gündem

FETÖ operasyonunda yakalananların sayısı herkesi şaşırttı! Emniyet güçleri düğmeye bastı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
FETÖ operasyonunda yakalananların sayısı herkesi şaşırttı! Emniyet güçleri düğmeye bastı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır FETÖ’ye yönelik kararlılıkla sürdürülen operasyonların detaylarını paylaştı. Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 160 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin bütünlüğüne ve Türk milletinin huzuruna kastedenlerle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi; "FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli yakalandı.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli polislerimiz tarafından yakaladı. 90’ı tutuklandı. 52’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

 

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor."

