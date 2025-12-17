Kafkas Üniversitesi’ne 4 milyarlık bütçe ayrıldı! AK Parti Kars milletvekili duyurdu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kafkas Üniversitesinin 2026 yılı bütçesinin 4 milyar 326 milyon 976 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Meclis'te canlı yayın açan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sosyal medya hesabından Kafkas Üniversitesinin 2026 yılı bütçesinin 4 milyar 326 milyon 976 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Çalkın, bu devasa bütçenin serhat şehri Kars ve üniversite camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.

 

