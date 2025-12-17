Kafkas Üniversitesi’ne 4 milyarlık bütçe ayrıldı! AK Parti Kars milletvekili duyurdu
AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kafkas Üniversitesinin 2026 yılı bütçesinin 4 milyar 326 milyon 976 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Meclis'te canlı yayın açan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sosyal medya hesabından Kafkas Üniversitesinin 2026 yılı bütçesinin 4 milyar 326 milyon 976 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Çalkın, bu devasa bütçenin serhat şehri Kars ve üniversite camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.
Ekonomi
Bakırhan’ın çıkışı kulisleri hareketlendirdi! 2026 bütçesinde yine asgari ücretliler yok, yine emekliler yok