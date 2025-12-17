  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

PFDK'dan bahis kararı: Skandal dosyada ceza yağdı

Yeniden Refah Partisi'nden asgari ücret açıklaması

Almanya’dan helikopter filosuna güçlendirme: H145M sayısı 82’ye çıkıyor

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Terör halaylarından zikir gecelerine!

Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye

Alman araştırmacılar’dan İstanbul için deprem uyarısı

Kemalistler Alevileri hedef alıyor ama CHP’liler suspus! Ali Mahir, Veli Ağbaba neredesiniz?

Nihat Doğan: Siz duvarı görürsünüz, devlet duvarın arkasını görür! Oyum Devlet Bahçeli’ye…

“Rusya tecrübe kazandı” diyen general uyardı: Oğullarımız ve kızlarımız Rusya ile savaşmaya hazırlanmalı!

Lockheed Martin duyurdu: İki NATO ülkesi için F-16 Block 70’ler hazır
Sağlık Bilimsel analiz: Et yemeyen çocuk daha kısa ve daha zayıf!
Sağlık

Bilimsel analiz: Et yemeyen çocuk daha kısa ve daha zayıf!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bilimsel analiz: Et yemeyen çocuk daha kısa ve daha zayıf!

Bir analiz, vejetaryen beslenme düzenini benimseyen çocukların, karma ve et içeren beslenme uygulayan akranlarına kıyasla ortalama olarak daha kısa boylu ve daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

Bir analiz, vejetaryen beslenme düzenini benimseyen çocukların, karma ve et içeren beslenme uygulayan akranlarına kıyasla ortalama olarak daha kısa boylu ve daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı analiz, vejetaryen ve vegan beslenme biçimlerinin çocukların büyüme ve gelişimi üzerindeki etkilerini inceledi.

Analize göre, vejetaryen (yumurta ve süt ürünleri tüketen ancak et yemeyen) ve vegan (tüm hayvansal ürünleri dışlayan) çocuklar, et içeren dengeli bir diyet uygulayan akranlarına kıyasla ortalama olarak daha kısa boylu ve daha zayıf bulunuyor.

“Critical Reviews in Food Science and Nutrition” dergisinde yayımlanan analiz, İtalya, ABD ve Avustralya’dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, 18 ülkede yürütülmüş 59 önceki araştırmanın verileri incelendi. “Medical Express” sitesinin aktardığına göre, analiz yaklaşık 48 bin çocuk ve ergeni kapsadı.

 

Araştırmacılar;

7.280 vejetaryen çocuk (yumurta ve süt ürünleri tüketen, et tüketmeyen),

1.289 vegan çocuk (tüm hayvansal ürünleri dışlayan),

40.059 karma beslenen çocuk (et içeren diyet uygulayan)
arasında karşılaştırma yaptı.

Sonuçlara göre, vejetaryen çocukların ortalama ağırlıkları 0,69 kilogram, boyları ise 1,19 santimetre daha düşük çıktı. Vegan çocuklarda ise ortalama 1,17 kilogram daha düşük ağırlık ve 3,64 santimetre daha kısa boy tespit edildi. Ayrıca, hem vejetaryen hem de vegan çocuklarda vücut kitle indeksi (BMI), vücut yağ oranı ve kemik mineral içeriğinde düşüş gözlemlendi. Özellikle vegan beslenen çocuklarda kalsiyum alımının belirgin biçimde yetersiz olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar, bu farklılıkları enerji, protein, B12 vitamini ve çinko alımının düşük olmasıyla ilişkilendirdi. Söz konusu besin öğelerinin, çocukluk döneminde sağlıklı büyüme için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Kırgızistan'da sağlık krizi!
Kırgızistan'da sağlık krizi!

Dünya

Kırgızistan'da sağlık krizi!

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

Sağlık

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor
İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor

Sağlık

İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: Sağlıkta elde edilen başarı, güçlü sosyal devlet anlayışının eseridir
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: Sağlıkta elde edilen başarı, güçlü sosyal devlet anlayışının eseridir

Sağlık

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: Sağlıkta elde edilen başarı, güçlü sosyal devlet anlayışının eseridir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23