Bilimsel analiz: Et yemeyen çocuk daha kısa ve daha zayıf!

Bir analiz, vejetaryen beslenme düzenini benimseyen çocukların, karma ve et içeren beslenme uygulayan akranlarına kıyasla ortalama olarak daha kısa boylu ve daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı analiz, vejetaryen ve vegan beslenme biçimlerinin çocukların büyüme ve gelişimi üzerindeki etkilerini inceledi.

Analize göre, vejetaryen (yumurta ve süt ürünleri tüketen ancak et yemeyen) ve vegan (tüm hayvansal ürünleri dışlayan) çocuklar, et içeren dengeli bir diyet uygulayan akranlarına kıyasla ortalama olarak daha kısa boylu ve daha zayıf bulunuyor.

“Critical Reviews in Food Science and Nutrition” dergisinde yayımlanan analiz, İtalya, ABD ve Avustralya’dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, 18 ülkede yürütülmüş 59 önceki araştırmanın verileri incelendi. “Medical Express” sitesinin aktardığına göre, analiz yaklaşık 48 bin çocuk ve ergeni kapsadı.

Araştırmacılar;

7.280 vejetaryen çocuk (yumurta ve süt ürünleri tüketen, et tüketmeyen),

1.289 vegan çocuk (tüm hayvansal ürünleri dışlayan),

40.059 karma beslenen çocuk (et içeren diyet uygulayan)

arasında karşılaştırma yaptı.

Sonuçlara göre, vejetaryen çocukların ortalama ağırlıkları 0,69 kilogram, boyları ise 1,19 santimetre daha düşük çıktı. Vegan çocuklarda ise ortalama 1,17 kilogram daha düşük ağırlık ve 3,64 santimetre daha kısa boy tespit edildi. Ayrıca, hem vejetaryen hem de vegan çocuklarda vücut kitle indeksi (BMI), vücut yağ oranı ve kemik mineral içeriğinde düşüş gözlemlendi. Özellikle vegan beslenen çocuklarda kalsiyum alımının belirgin biçimde yetersiz olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar, bu farklılıkları enerji, protein, B12 vitamini ve çinko alımının düşük olmasıyla ilişkilendirdi. Söz konusu besin öğelerinin, çocukluk döneminde sağlıklı büyüme için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.